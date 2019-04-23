Степашин посоветовал главам Крыма и Севастополя либо уйти в отставку, либо… переехать на Украину

Программа расселения ветхоаварийного жилья в Крыму и Севастополе, как и в ряде других регионов России, в минувшем году оказалась сорванной. Главам двух крымских субъектов Сергей Степашин, руководитель наблюдательного совета госкорпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", посоветовал перестать кивать на тяжелое наследие украинских времен, в противном случае призвал либо уйти с работы, либо переехать на ту самую Украину, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Степашина, деньги на программы расселения ветхого и аварийного жилья в российских регионах выделяются на постоянной основе, другое дело – эффективность их использования на местах. Среди проблемных российских регионов Степашин выделил республику Тува, Дагестан, республику Крым и Севастополь как отдельный субъект на полуострове. Руководителям двух последних субъектов, то есть главе Крыма Сергею Аксенову и губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову, председатель набсовета фонда ЖКХ в жесткой манере посоветовал перестать кивать на "украинское наследие".

"Меня смущает ситуация в Крыму и Севастополе, в 2018 году программа (переселения из ветхоаварийного жилья. – прим.) была провалена, деньги при этом были выделены. Друзья мои, не можете работать – займитесь другим дело. Или уезжайте в Украину!" - эмоционально заявил Степашин в эфире "Общественного телевидения России", комментируя происходящее на полуострове.

Добавим, что фонд ЖКХ на постоянной основе ведет мониторинг ситуации в регионах, накануне прошло заседание набсовета фонда под председательством Сергея Степашина. В ходе заседания было решено предоставить более 9 млрд. рублей 14 российским регионам для переселения граждан в нормальное жилье.

Буквально на прошлой неделе мы рассказывали, что губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова жестко раскритиковали депутаты Законодательного собрания города, в том числе за провал выполнения некоторых федеральных целевых программ в 2018 году. Депутат Заксобрания Алексей Чалый вообще сравнил губернатора Овсянникова и некоторых его подчиненных с "преступным сообществом", пожелав им судьбы осужденного сахалинского губернатора.