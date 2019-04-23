Власти Перми после митинга против объединения школ проведут прямую линию

Начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова ответит на вопросы горожан об объединении образовательных учреждений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

25 апреля с 11.00 до 12.00 в городском call-центре пройдет прямая линия. Задать вопрос по объединению школ пермяки могут по телефону 2-059-059.

"Подчеркнем, что объединение не преследует цели сократить имущественный комплекс образовательной сети, а как раз наоборот, каждый год планируется открывать новые места как в детских садах, так и в школах. Речь идет о переструктурировании сети под эффективное и результативное использование площадей учреждений. Также важно отметить, что в момент объединения не сокращаются классы и группы, не сокращаются ставки учителей или воспитателей", - подчеркивают в городской администрации.

Напомним, 13 апреля в Перми около 300 человек вышли на митинг против слияния городских школ. Организаторы мероприятия - активисты "Союза поколений Мотовилихи", а также родители учащихся школ №48 и 49. Активисты собрали подписи за строительство новой школы в Рабочем поселке и за отставку замглавы администрации Людмилы Гаджиевой.

Противники объединения школ полагают, что замглавы администрации сливает школы города в холдинги, в огромные агломерации, "где до детей нет никому дела".

В мэрии с этими заявлениями не согласны и утверждают, что юридические процессы объединения, в результате которых система образования изменяется – повышается его качество и совершенствуется управленческий аппарат – происходили и ранее. В качестве примера власти города приводят изменения в Дзержинском районе 15-летней давности: тогда школа №86 стала одним целым с гимназией №10, а школа №29 объединилась со школой №146. Эти процессы всегда шли с позиции улучшения системы образования, предоставления более качественных услуг.

"В момент объединения у родительских и управляющих советов появляется возможность проявить свою инициативу и вместе с педагогами взяться за новые процессы, погрузиться в создание новой концепции своего учебного заведения", - считают в мэрии.

Власти подчеркивают, что прежде, чем начать процесс слияния учреждений, вопрос обсуждается с педагогическим коллективом, с родительской общественностью, анализируются результаты за последние годы. Решения принимаются по результатам качества экзаменов, результатам развития материально-технической базы, наличию общих социальных партнеров.