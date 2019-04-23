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Образование Приволжский ФО Пермский край

Власти Перми после митинга против объединения школ проведут прямую линию

Начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова ответит на вопросы горожан об объединении образовательных учреждений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

25 апреля с 11.00 до 12.00 в городском call-центре пройдет прямая линия. Задать вопрос по объединению школ пермяки могут по телефону 2-059-059.

"Подчеркнем, что объединение не преследует цели сократить имущественный комплекс образовательной сети, а как раз наоборот, каждый год планируется открывать новые места как в детских садах, так и в школах. Речь идет о переструктурировании сети под эффективное и результативное использование площадей учреждений. Также важно отметить, что в момент объединения не сокращаются классы и группы, не сокращаются ставки учителей или воспитателей", - подчеркивают в городской администрации.

Напомним, 13 апреля в Перми около 300 человек вышли на митинг против слияния городских школ. Организаторы мероприятия - активисты "Союза поколений Мотовилихи", а также родители учащихся школ №48 и 49. Активисты собрали подписи за строительство новой школы в Рабочем поселке и за отставку замглавы администрации Людмилы Гаджиевой.

Противники объединения школ полагают, что замглавы администрации сливает школы города в холдинги, в огромные агломерации, "где до детей нет никому дела".

В мэрии с этими заявлениями не согласны и утверждают, что юридические процессы объединения, в результате которых система образования изменяется – повышается его качество и совершенствуется управленческий аппарат – происходили и ранее. В качестве примера власти города приводят изменения в Дзержинском районе 15-летней давности: тогда школа №86 стала одним целым с гимназией №10, а школа №29 объединилась со школой №146. Эти процессы всегда шли с позиции улучшения системы образования, предоставления более качественных услуг.

"В момент объединения у родительских и управляющих советов появляется возможность проявить свою инициативу и вместе с педагогами взяться за новые процессы, погрузиться в создание новой концепции своего учебного заведения", - считают в мэрии.

Власти подчеркивают, что прежде, чем начать процесс слияния учреждений, вопрос обсуждается с педагогическим коллективом, с родительской общественностью, анализируются результаты за последние годы. Решения принимаются по результатам качества экзаменов, результатам развития материально-технической базы, наличию общих социальных партнеров.

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Власти Перми после митинга против объединения школ проведут прямую линию

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Теги: объединение, реорганизация, оптимизация, слияние, школа №48, школа №49, Пермь



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