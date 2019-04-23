Глава ГИБДД на Южном Урале поплатится должностью за пьяное ДТП после возвращения с корпоратива

23 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Интернет-президент Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Челябинская область Уральский ФО

Глава ГИБДД на Южном Урале поплатится должностью за пьяное ДТП после возвращения с корпоратива

Начальника отдела ГИБДД по Чебаркулю Григория Керусенко уволят за пьяную езду.

О происшествии рассказал народный дружинник, на своем автомобиле он столкнулся со встречной легковушкой.

В ДТП никто не пострадал, но водитель иномарки почему-то попытался скрыться, при этом походка была "шаткой", сообщает РЕН-ТВ.

Выяснилось, что сбежать пытался начальник ДПС Григорий Керусенко и от него якобы сильно пахло спиртным.

По некоторым данным, якобы глава местной ГИБДД ехал с корпоратива.

По результатам проверки начальник подразделения ГИБДД будет уволен. А его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, об этом сообщает "Вечерний Челябинск" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава ГИБДД на Южном Урале поплатится должностью за пьяное ДТП после возвращения с корпоратива

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Григорий Керусенко, корпоратив



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 3688

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети