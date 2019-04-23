Глава ГИБДД на Южном Урале поплатится должностью за пьяное ДТП после возвращения с корпоратива

Начальника отдела ГИБДД по Чебаркулю Григория Керусенко уволят за пьяную езду.

О происшествии рассказал народный дружинник, на своем автомобиле он столкнулся со встречной легковушкой.

В ДТП никто не пострадал, но водитель иномарки почему-то попытался скрыться, при этом походка была "шаткой", сообщает РЕН-ТВ.

Выяснилось, что сбежать пытался начальник ДПС Григорий Керусенко и от него якобы сильно пахло спиртным.

По некоторым данным, якобы глава местной ГИБДД ехал с корпоратива.

По результатам проверки начальник подразделения ГИБДД будет уволен. А его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, об этом сообщает "Вечерний Челябинск" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России.