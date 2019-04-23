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Происшествия Свердловская область

На Урале вынесли приговор подросткам, которые до смерти забили инвалида

В Берёзовском вынесли приговор четверым подросткам, которые до смерти забили инвалида. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области, подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8,5 лет до 9 лет 9 месяцев, с отбыванием в воспитательной колонии.

Несовершеннолетние признаны виновными в совершении преступления по статье "убийство из хулиганских побуждений, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью".

"В ходе расследования органами СКР также принят комплекс мер по установлению и устранению причин и условий, которые способствовали совершению преступления, для чего в органы власти внесён ряд представлений в целях недопущения таких обстоятельств впредь", - добавили в ведомстве.

Напомним, тело убитого было найдено 10 августа 2018 года в районе гаражей на улице Исакова в Березовском. Молодой человек умер от черепно-мозговой травмы. В преступлении подозревают четверых школьников от 14 до 16 лет. Одного из них сразу взяли под стражу, а позднее, по решению суда, и второго подростка. Двое других школьников сейчас находятся под домашним арестом.

"На территории гаражного комплекса подростки с особой жестокостью подвергли потерпевшего избиению, совместно нанесли множественные удары по телу и голове, использовали в качестве оружия табурет, надевали на голову ведро, пинали по нему, активно демонстрировали пренебрежительное отношение к потерпевшему. Смерть наступила спустя непродолжительное время от сочетанной травмы головы", - сообщается в уголовном деле.

Жители Березовского, потрясенные расправой над инвалидом, хотели выйти на митинг, но позже отказались от этой идеи. Тогда петицию на Change.org с требованием "наказать убийц инвалида" за пару суток подписали более 100 тыс. человек.

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На Урале вынесли приговор подросткам, которые до смерти забили инвалида

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Теги: Березовский, подростки, дело, инвалид, суд



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