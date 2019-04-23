Овечкин похлопал судьям и получил удаление до конца матча с "Каролиной"

Российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон" Александр Овечкин был удален в шестом матче первого раунда плей-офф против "Каролины". Арбитрам не понравилась его реакция на фол, передает корреспондент Накануне.RU.

В самом конце третьего периода Овечкин заработал удаление до конца игры. Причиной стало то, что он ударил форварда хозяев Саку Мяэналанена. После этого россиянин выдал аплодисменты судьям, за что получил еще 10 минут штрафа. Капитан "Вашингтона" покинул лед и отправился сразу в раздевалку.

Игра закончилась победой "Каролины" 5:2, счет в противостоянии с "Вашингтоном" до четырех побед - 3:3.

Напомним, недавно Александр Овечкин во время матча подрался с форвардом "Каролины" Андреем Свечниковым, отправив последнего в нокаут.