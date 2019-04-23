23 Апреля 2019
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Экономика Сибирский ФО

Энергетики отключают Хакасию от электричества за долги

Компания "МРСК Сибири" объявила об отключении ряда коммунальных предприятий от электричества из-за накопившегося долга. Региональный сектор ЖКХ задолжал энергетикам 459,7 млн руб., причем, большая часть долга скопилась при правительстве губернатора-коммуниста Валентина Коновалова, подчеркивают в компании.

Отключения начинаются 23 апреля. Для 18 коммунальных предприятий вводятся ограничения подачи электроэнергии до уровня технологической брони. Мера коснется Черногорска, Аскизского, Усть-Абаканского, Ширинского, Боградского и Бейского районов. "Обеспечение теплом и водой жителей этих районов попадет в зависимость от того, как предприятия-должники распределят оставшуюся нагрузку", - уточнили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В МРСК Сибири заявили, что готовы бесплатно раздавать отопительные приборы социально значимым объектам по предварительной заявке, так как отопительный сезон в регионе еще не завершился.

В компании заявляют, что власти Хакасии не решают проблему, переговоры с правительством ни к чему не привели.

"На прямое требование начать исполнять свои функции и озаботиться, наконец, нормализацией текущих платежей, возвратом долгов, накопленных, подчеркиваю, с момента избрания нового Главы Республики, власть отвечает нам нелепыми обвинениями в саботаже и шантаже", - приводит пресс-служба слова генерального директора Павла Акилина.

В случае погашения долга энергетики готовы оперативно возобновить электроснабжение.

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Энергетики отключают Хакасию от электричества за долги

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Теги: Хакасия, МРСК Сибири, долги, Коновалов



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