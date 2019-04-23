СМИ сообщили точное время прибытия Ким Чен Ына в Россию

Бронепоезд лидера Северной Кореи Ким Чен Ына утром в среду, 24 апреля, прибудет во Владивосток.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, поезд прибывает на станцию Хасан, далее следует в Уссурийск, оттуда - во Владивосток.

Напомним, по данным СМИ, переговоры лидеров России и КНДР запланированы на 25 апреля во Владивостоке на острове Русский.

Служба безопасности Дальневосточного федерального университета ужесточила пропускной режим на территории, где должна пройти встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына.

26 апреля лидер КНДР посетит во Владивостоке культурные мероприятия, а также посмотрит достопримечательности, пишет Regnum.