В Березниках подрядчик оштрафован за нарушения при сносе "формальдегидных" домов

В Березниках оштрафована компания "МонтажСтрой-Урал" за нарушения при сносе "формальдегидных" домов. Таковы итоги прокурорской проверки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Напомним, по данным Березниковвской межрайонной природоохранной прокуратуры, учет строительных отходов подрядчик вёл с нарушением закона. Кроме того, отсутствовали паспорта на образующиеся строительные отходы. Компания сделала субподрядчиком организацию без лицензии на работу по обращению с отходами.

Итог проверки – глава "МонтажСтрой-Урала" получил представление с требованием устранить нарушения. Однако в установленный законом 30-дневный срок документ не рассмотрен. Директор компании попал под "административку". Мировой судья судебного участка №1 Пермского судебного района признал его виновным и оштрафовал.

Кроме этого, материалы проверки были направлены в Государственную инспекцию по экологии и природопользованию Пермского края. Должностное и юридическое лица оштрафованы на общую сумму в 110 тыс. руб. за "Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления". Постановления вступили в силу. Решениями Березниковского городского и Пермского краевого судов от 16 апреля жалобы лиц, привлеченных к административной ответственности, оставлены без удовлетворения.

Как сообщало Накануне.RU, в микрорайоне "Усольский - 2" находилось 58 домов, не пригодных для проживания. Жилье построено в декабре 2006 – апреле 2008 гг. для переселения жителей из аварийной зоны провала грунта.