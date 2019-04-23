Зауральские пограничники вновь пресекли незаконные попытки иностранцев пробраться в Россию

На прошлой неделе зауральские пограничники в ходе проведения контроля в пунктах пропуска через госграницу пресекли 4 преступления. В одном из случаев при прохождении пограничного контроля иностранный гражданин использовал чужой паспорт, принадлежавший другому лицу.

В другом случае уроженец Средней Азии, находившийся в федеральном розыске, был задержан в результате взаимодействия с Пограничным управлением ФСБ России по Омской области при попытке пересечения границы. С 2014 года он скрывался от органов дознания с целью уклонения от уголовной ответственности.

В двух случаях иностранные граждане использовали документы, удостоверяющие личность с измененными установочными данными, в связи с тем, что ранее в России они привлекались к ответственности за совершение правонарушений и преступлений и въезд на территорию нашей страны для них был не разрешен.

"Указанные нарушения были пресечены в результате профессиональных действий сотрудников Пограничного управления, которые, выполняя задачи пограничного контроля, выявляют лиц, представляющих угрозу безопасности населения Российской Федерации. Лицам, следующим через границу, следует с пониманием относиться к уточняющим вопросам, связанным с проверками подлинности документов, предъявляемых на линии паспортного контроля", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

В действиях злоумышленников усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст. 322 УК РФ - "незаконное пересечение государственной границы РФ". В настоящее время органом дознания Пограничного управления возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия. Вскоре иностранцы предстанут перед судом.

Кроме того, на прошедшей неделе вступили в законную силу 3 обвинительных приговора районных судов в отношении иностранных граждан, ранее обвиняемых в незаконном пересечении границы. Решением суда они были признаны виновными в совершении преступлений, и им назначено наказание от 6 до 9 месяцев лишения свободы.