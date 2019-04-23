Кравчук дал совет Зеленскому: снять блокаду Крыма

Экс-президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.

Однако политик отметил, что Киев вряд ли согласится признать полуостров российским. Не смотря на это, необходимо налаживать "человеческие" отношения с крымчанами. "Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и так далее, должны решаться цивилизованным рыночным путем", — считает бывший глава государства.

Кравчук подчеркнул, что развивая и углубляя отношения между Украиной и Крымом, постепенно удастся прийти "к правильным выводам", сообщает РИА "Новости".

Ранее в штабе Владимира Зеленского заявили, что считают Крым территорией Украины, которая "оккупирована" Россией. Об этом говорится в заявлении штаба в ответ на обращение многолетнего лидера "Меджлиса" (запрещен в России) Мустафы Джемилева.

Джемилев предложил Зеленскому ответить на пять вопросов, связанных с Крымом. И в штабе подчеркнули, что Россия должна отдать Украине Крым, да еще возместить "ущерб". Кроме того, у Зеленского отвергли любые переговоры о статусе Крыма, ДНР, ЛНР и заявили, что вопрос о снятии экономической блокады Крыма и Донбасса рассматриваться не может. А переговоры с президентом России Владимиром Путиным Зеленский вести в Крыму не будет.