В исправительную колонию Нижнего Тагила пытались провезти 70 телефонов и более 100 СИМ-карт

22 апреля сотрудниками оперативного отдела исправительной колонии №5 Нижнего Тагила досмотрели автомобиль.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, под обшивкой пола был обнаружен оборудованный тайник в виде второго дна из оцинкованного железа, в котором находились 70 телефонами, игральными картами, 28 наушниками, 30 зарядными устройствами и 109 сим-картами.

Выяснилось, что автомобиль принадлежит жителю Серова. Машина должна была заехать на охраняемую территорию в автотранспортный центр для ремонта.