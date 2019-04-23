23 Апреля 2019
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Общество Свердловская область Уральский ФО

В исправительную колонию Нижнего Тагила пытались провезти 70 телефонов и более 100 СИМ-карт

22 апреля сотрудниками оперативного отдела исправительной колонии №5 Нижнего Тагила досмотрели автомобиль.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, под обшивкой пола был обнаружен оборудованный тайник в виде второго дна из оцинкованного железа, в котором находились 70 телефонами, игральными картами, 28 наушниками, 30 зарядными устройствами и 109 сим-картами.

Выяснилось, что автомобиль принадлежит жителю Серова. Машина должна была заехать на охраняемую территорию в автотранспортный центр для ремонта.

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В исправительную колонию Нижнего Тагила пытались провезти 70 телефонов и более 100 СИМ-карт

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Теги: исправительная колония, телефоны, заключенные



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