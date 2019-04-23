23 Апреля 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Стали известны подробности ДТП на Кольцовском тракте Екатеринбурга

В Екатеринбурге стали известны подробности автоаварии, которая произошла минувшим днем на Кольцовском тракте.

ДТП произошло недалеко от заправки "Газпром-нефти". Как сообщили Накануне.RU в службе спасения "Сова", в результате происшествия погибла пассажирка, еще два человека доставлены в больницу.

По предварительным данным, водитель Toyota Land Cruiser потерял управление и допустил наезд на "ВАЗ". Пассажирка отечественного автомобиля погибла на месте, а водитель и ещё один пассажир госпитализированы.

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Стали известны подробности ДТП на Кольцовском тракте Екатеринбурга

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Теги: ДТП, авария, Екатеринбург



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