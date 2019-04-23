Samsung отложит выпуск Galaxy Fold из-за найденных дефектов

Компания Samsung Electronics отложит выпуск складного смартфона Galaxy Fold.

Причина тому - сообщения о проблемах с экраном. Ранее журналисты, заранее получившие устройство для написания обзоров, сообщили о некоторых проблемах, возникающих при его эксплуатации. Так, часть экрана в разложенном виде просто прекращала свою работу.

Samsung намерен отложить выпуск смартфона и провести его дальнейшие тесты. Дата релиза будет объявлена в ближайшие недели, отметили в компании.

Напомним, в феврале Samsung провела презентацию Galaxy Fold со складным безрамочным дисплеем и сразу шестью камерами. Три из них поместили на задней стороне, две на внутренней, а еще одну оставили на лицевой. В разложенном состоянии диагональ экрана достигает 7,3 дюйма, а внешний дисплей имеет диагональ 4,6 дюйма, причем им можно пользоваться и в сложенном состоянии.

Также модель получила 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб встроенной. Гаджет оснастили двумя аккумуляторами, современным процессором, а также сканером отпечатков пальцев. Модель может заряжаться сама и одновременно заряжать другие устройства с помощью беспроводной технологии.

Старт продаж был намечен на 26 апреля. Эксперты полагали, что в РФ гаджет будет стоить около 150 тыс. руб. и появится в мае.