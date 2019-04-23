Samsung отложит выпуск Galaxy Fold из-за найденных дефектов

23 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Интернет-президент Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Наука и техника За рубежом

Samsung отложит выпуск Galaxy Fold из-за найденных дефектов

Компания Samsung Electronics отложит выпуск складного смартфона Galaxy Fold.

Причина тому - сообщения о проблемах с экраном. Ранее журналисты, заранее получившие устройство для написания обзоров, сообщили о некоторых проблемах, возникающих при его эксплуатации. Так, часть экрана в разложенном виде просто прекращала свою работу.

Samsung намерен отложить выпуск смартфона и провести его дальнейшие тесты. Дата релиза будет объявлена в ближайшие недели, отметили в компании.

Напомним, в феврале Samsung провела презентацию Galaxy Fold со складным безрамочным дисплеем и сразу шестью камерами. Три из них поместили на задней стороне, две на внутренней, а еще одну оставили на лицевой. В разложенном состоянии диагональ экрана достигает 7,3 дюйма, а внешний дисплей имеет диагональ 4,6 дюйма, причем им можно пользоваться и в сложенном состоянии.

Также модель получила 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб встроенной. Гаджет оснастили двумя аккумуляторами, современным процессором, а также сканером отпечатков пальцев. Модель может заряжаться сама и одновременно заряжать другие устройства с помощью беспроводной технологии.

Старт продаж был намечен на 26 апреля. Эксперты полагали, что в РФ гаджет будет стоить около 150 тыс. руб. и появится в мае.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Samsung отложит выпуск Galaxy Fold из-за найденных дефектов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Samsung, Galaxy Fold, смартфон



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.02.2019 02:01 Мск Huawei показала смартфон со складывающимся экраном
Ранее 21.02.2019 08:05 Мск Чудо-гаджет: Samsung презентовала первый в мире гибкий смартфон

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 3684

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети