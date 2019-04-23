В Украине согласовали снижение цен на газ

Правительство Украины согласовало с "Нафтогазом" снижение тарифов на газ для населения.

Цены понизятся c 1 мая 2019 года. Как отмечается, был разработан новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет избежать повышения стоимости. Таким образом, цена на газ составит 8247 грн за тыс. куб. м (около 19,5 тыс. руб.), что на 3,54% меньше ранее установленного тарифа.

3 апреля украинские власти отменили фиксированные цены на газ, что должно было помочь избежать повышения тарифов по требованию Международного валютного фонда. Однако указывалось, что положение блокировало действие подписанного правительством документа, сообщают "Известия".

Тем временем, транзит российского газа через Украину обходится России значительно дороже, чем на других маршрутах.

Как сообщил глава Минэнерго Александр Новак, по этой причине на данном направлении установлен самый высокий тариф, "он в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты", — министр. По его словам, украинской газотранспортной системе уже около 50 лет. В те времена были еще другие технологии, довольно серьезный износ основных фондов, а также потери при транспортировке газа.

Как подчеркнул Новак, реализация таких газотранспортных систем, как "Турецкий поток", "Северный поток — 2", основывается на передовых технологиях. Низкие потери объясняются использованием труб большого диаметра, которые обеспечивают высокое давление и высокую скорость передачи газа, сообщает РИА "Новости".