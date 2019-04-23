В России вырос средний размер потребительского кредита

Средний размер выданных потребительских кредитов в России в первом квартале 2019 года вырос на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сегодня эта сума составляет 170,3 тыс. руб. Как говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй, самый большой средний размер кредита, среди 40 регионов-лидеров по объемам выданных потребкредитов, был отмечен в Москве - 405,9 тыс. руб.

Также среди лидеров по сумме среднего кредита - Московская область, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский АО и Ленинградская область.

Наименьшие средние суммы кредита выдавались в Алтайском крае, Удмуртии, Кемеровской области, Башкирии и Оренбургской области, сообщает "Прайм".

Тем временем, долговая нагрузка россиян в текущем году может достичь пиковых значений 2014 г. Совокупный уровень уже составляет 9,9%, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова на Всероссийской банковской конференции.

Уровень долговой нагрузки вызывает обеспокоенность Центробанка. По словам Даниловой, последний год быстро растет необеспеченное кредитование - на 23,7%.

В 2014 г. долговая нагрузка составила 10,4%, при этом сумма кредитов россиян растет быстрее, чем зарплаты.