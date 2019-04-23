Мизулина назвала права человека "самой большой несвободой"

Член Совфеда Елена Мизулина считает, что наличие большого количества прав у человека приводит к ограничению свободы.

"Что такое право? Это и есть самая большая несвобода. Я вам могу сказать, что чем больше прав у нас будет, тем менее мы свободны, потому что право в отличие от запрета — это когда ты должен действовать, и только таким образом, как написано в законе",— заявила сенатор. Она назвала "ложным представлением", будто депутаты все запрещают, и объяснила, как запрет приводит к свободе. "Говорят, что депутаты только все запрещают, но это совершенно ложное представление. Запрет — это как раз есть то, где человек свободен, потому что он говорит: это нельзя, а все остальное — как хочешь",— считает она.

Сенатор отметила, что для интернет-площадок важны запреты, так как они ограждают россиян от вредных и потенциально опасных ресурсов, сообщает "Коммерсант".

Напомним, 22 апреля в Совете Федерации приняли законопроект о "суверенном Рунете", который обяжет операторов связи установить оборудование для фильтрации трафика и блокировки запрещенных ресурсов.

Инициатива также предполагает создание национальной доменной системы, обязательное применение российской системы криптозащиты для государственных информационных систем, специальные учения для операторов связи и центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Депутаты из оппозиционных партий назвали очередную инициативу сенатора Андрея Клишаса ударом по свободе слова в стране и предрекли постоянные перебои в сети.