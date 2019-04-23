Названы цены на новый Kia Soul

Корейский производитель автомобилей Kia объявил комплектации и цены нового Soul.

Продажи внедорожника в России стартуют 3 июня. Автомобиль будет предлагаться с тремя вариантами бензиновых двигателей, трансмиссий также предусмотрено три. Новый Kia Soul будет представлен в России в одиннадцати комплектациях, в том числе — в спортивной версии GT Line.

Начальная комплектация Classiс включает в себя: шесть подушек безопасности, систему курсовой устойчивости, ассистент старта на подъеме, подогрев форсунок омывателя лобового стекла, боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, монохромный центральный TFT-дисплей с диагональю 3,5 дюйма, аудиосистему с поддержкой формата МР3, шесть динамиков.

Стоимость такой версии с 1,6-литровым атмосферным бензиновым двигателем и МКПП стартует от 1 029 900 руб., сообщают "Известия".

Ранее были названы самые продаваемые в России автомобили по итогам 2018 года.

Рейтинг составила Ассоциация европейского бизнеса. Возглавляет список Lada Vesta — за прошлый год продано 108 тыс. 364 автомобиля. На втором месте Lada Granta (106 тыс. 325 машин). Замыкает тройку Kia Rio (100 тыс. 148 машин), которая возглавляла рейтинг годом ранее.