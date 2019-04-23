Названы цены на новый Kia Soul

23 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Интернет-президент Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Названы цены на новый Kia Soul

Корейский производитель автомобилей Kia объявил комплектации и цены нового Soul.

Продажи внедорожника в России стартуют 3 июня. Автомобиль будет предлагаться с тремя вариантами бензиновых двигателей, трансмиссий также предусмотрено три. Новый Kia Soul будет представлен в России в одиннадцати комплектациях, в том числе — в спортивной версии GT Line.

Начальная комплектация Classiс включает в себя: шесть подушек безопасности, систему курсовой устойчивости, ассистент старта на подъеме, подогрев форсунок омывателя лобового стекла, боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, монохромный центральный TFT-дисплей с диагональю 3,5 дюйма, аудиосистему с поддержкой формата МР3, шесть динамиков.

Стоимость такой версии с 1,6-литровым атмосферным бензиновым двигателем и МКПП стартует от 1 029 900 руб., сообщают "Известия".

Ранее были названы самые продаваемые в России автомобили по итогам 2018 года.

Рейтинг составила Ассоциация европейского бизнеса. Возглавляет список Lada Vesta — за прошлый год продано 108 тыс. 364 автомобиля. На втором месте Lada Granta (106 тыс. 325 машин). Замыкает тройку Kia Rio (100 тыс. 148 машин), которая возглавляла рейтинг годом ранее.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Названы цены на новый Kia Soul

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Kia Soul, автомобили



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 3683

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети