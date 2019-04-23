23 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Политические амбиции: Порошенко вновь собрался стать президентом

Проигравший выборы президента Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает по итогам следующих выборов вновь стать главой государства.

"Я не ухожу из политики. Мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы уже в ближайшем будущем. Вместе мы идем побеждать на парламентских выборах, и вместе мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов", сообщает РИА "Новости".

Тем временем, генеральная прокуратура Украины вызвала для вручения подозрений и допроса экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, о подозрениях было объявлено еще перед первым туром. Тогда их пытались оспорить, и дело застопорилось. На нынешних документах указано, что они были подписаны еще 18 апреля, однако об этом стало известно только после поражения на выборах Петра Порошенко.

Второй тур выборов президента Украины выиграл Владимир Зеленский. По данным ЦИК, он набирает более 73% голосов избирателей. Порошенко поддержали лишь 25%.

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Политические амбиции: Порошенко вновь собрался стать президентом

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Теги: Украина, Петр Порошенко



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