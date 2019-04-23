Ущерб от пожаров в Забайкалье оценили в 280 млн рублей
В Забайкальском крае приступили к оценке ущерба в населенных пунктах региона, которые пострадали от степных пожаров.
Предварительный ущерб от стихии оценивается в 280 млн руб. По данным спасателей, пожар уничтожил 111 домов, а также 59 надворных построек. При этом социально-значимые объекты не пострадали, сообщает "Интерфакс".
Как сообщалось ранее, количество получивших ожоги в результате природных пожаров в Забайкальском крае достигло 29 человек.
Восемь пострадавших госпитализированы бортом санавиации, четверо - находятся в реанимации.
Прокуратура края начала проверки в связи с информацией о возгораниях населенных пунктов на территории нескольких районов. В регионе, напомни, действует режим чрезвычайной ситуации.