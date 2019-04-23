Совфед одобрил закон об устойчивом Рунете

В Совете Федерации приняли законопроект о "суверенном Рунете", который обяжет операторов связи установить оборудование для фильтрации трафика и блокировки запрещенных ресурсов.

Инициатива также предполагает создание национальной доменной системы, обязательное применение российской системы криптозащиты для государственных информационных систем, специальные учения для операторов связи и центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Напомним, 16 апреля Госдума передала государству централизованное управление российской глобальной сетью в случае возникновения внешних "угроз". Парламентское большинство проголосовало за принятие законопроекта о "суверенном интернете" в окончательном чтении.

Депутаты из оппозиционных партий назвали очередную инициативу сенатора Андрея Клишаса ударом по свободе слова в стране и предрекли постоянные перебои в сети.