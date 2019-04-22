В Чечне вынесен приговор участнику банды Басаева по делу псковских десантников

Шатойский районный суд Чечни суд вынес обвинительный приговор жителю Ставропольского края Шамилю Казбулатову, признанного виновным в участии в нападении на псковских десантников. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Напомним, Казбулатов был задержан в декабре прошлого года. До этого, в конце ноября, СКР сообщал о задержании двоих боевиков.

Установлено, что в феврале 2000 года подсудимый в составе объединённой вооружённой банды принял участие в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, производя прицельные выстрелы в десантников.

Суд приговорил Казбулатова к 16-ти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Бой псковских десантников с чеченскими боевиками начался 29 февраля и шёл до утра 1 марта 2000 года. Погибли 84 военнослужащих, ещё четверо получили ранения. Потери боевиков, в свою очередь, составили около 700 человек.