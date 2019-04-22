Иномарка влетела в "ВАЗ" на Кольцовском тракте Екатеринбурга

В понедельник 22 апреля на Кольцовском тракте Екатеринбурга произошло столкновение двух автомобилей. Об этом Накануне.RU сообщили в службе спасения "СОВА".

ДТП произошло недалеко от заправки "Газпром-нефти".

"По предварительной информации, водитель на Toyota Land Cruiser влетел в "ВАЗ", который сломался и стоял на проезжей части. Есть пострадавшие, один человек погиб", — говорится в сообщении группы "СОВА Екатеринбург" в соцсети "Вконтакте".

Причины аварии пока не известны.