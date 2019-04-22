Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиян на 1%

Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году вырастут на 1%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ.

"Реальные располагаемые доходы населения в 2019 году выйдут в положительную область с ростом на 1% в годовом выражении и продолжат расти", — говорится в документе.

Такой динамике, как пояснили в министерстве, будут способствовать индексация соцвыплат, ежегодное установление МРОТ в соответствии с прожиточным минимумом трудоспособного населения за второй квартал 2018 года, развитие форм предоставления социальной помощи нуждающимся гражданам в целях поддержки их потребительского спроса, а также целевая поддержка отдельных категорий граждан, в частности семей с детьми.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, Росстат сообщил о более чем двухпроцентном снижении доходов жителей страны за первые месяцы текущего года по сравнению с первым прошлогодним кварталом.

Тем временем, доля россиян, которые относят себя к среднему классу, с 2014 г. сократилась с 60% до 47%. Параллельно увеличилась доля россиян, которые считают, что их доходы ниже среднего уровня, говорится в опросе "Потребительский индекс Иванова" "Сбербанка CIB".