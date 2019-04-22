22 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Украинский суд приостановил принудительное переименование канонической УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс принудительного переименования канонической УПЦ. Об этом сообщает пресс-служба суда.
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Напомним, как сообщало Накануне.RU, 20 декабря Верховна рада приняла соответствующий закон. В январе Минкультуры провело "религиоведческую экспертизу" и обнародовало перечень религиозных организаций, которые якобы управляются из России и от которых требовалось изменить название и устав и подать в ведомство для регистрации. Срок истекал 26 апреля, а Церкви угрожали запретом. Теперь решением суда этот процесс приостановлен.

Вместе с тем суд отмечает, что это не означает фактического разрешения спора и направлено исключительно на сохранение существующего положения до завершения рассмотрения дела по существу.

В УПЦ считают, что этот закон вообще не имеет к ней отношения, так как наличие канонических и духовных связей с РПЦ не подпадает под юрисдикцию гражданского суда, а власть неправомерно вмешивается в церковные дела. Кроме этого, в уставе УПЦ записано, что она является "самостоятельной и независимой в своем управлении и устройстве", высшими органами церковной власти и управления являются Собор и Синод УПЦ, а главой Собора является митрополит Киевский и всея Украины.

20 апреля Конституционный суд Украины открыл производство по делу о переименовании УПЦ, а в начале апреля Киевский админсуд признал противоправными действия главы Верховной рады Андрея Парубия в связи с подписанием им закона о принудительном переименовании УПЦ.

Действия украинских властей связаны с тем, что они хотят отобрать название "УПЦ" в пользу раскольников, а каноническую УПЦ выставить "церковью агрессора" и выдавить из страны.

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Украинский суд приостановил принудительное переименование канонической УПЦ

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Теги: Украина, УПЦ, церковь, переименование



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