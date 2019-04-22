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В "Русском ипотечном банке" выявлены операции по выводу активов

В "Русском ипотечном банке" выявлены операции, направленные на вывод активов. К таким выводам пришла временная администрация, назначенная в кредитную организацию в связи с отзывом ее лицензии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центробанка.

"Временная администрация в ходе обследования кредитной организации установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка путем кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства", - говорится в сообщении.

Стоимость активов "Русского ипотечного банка" не превышает 6,1 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 8,4 млрд рублей.

Информация, полученная в рамках проверки, направлена в правоохранительные органы.

Напомним, в ноябре прошлого года "Русский ипотечный банк" (РИБ), входящий в топ-200 российских банков по размеру активов, объявил об остановке операционной деятельности.

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В "Русском ипотечном банке" выявлены операции по выводу активов

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Теги: русский ипотечный банк, центробанк, временная администрация



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