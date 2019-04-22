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В СКР заявили о возможной связи убийства следователя в Подмосковье с делом о хищениях с банковских карт

Убийство следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье может связано с расследуемым ею делом о хищении денег с банковских карт. Об этом сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Отмечается, что следствие располагает видеозаписью, на которой запечатлен один из нападавших в момент совершения преступления. "Следствие полагает, что организаторами указанного нападения, а также убийства следователя Евгении Шишкиной могут быть одни и те же лица", - сказала Петренко.

Следователи ранее тщательно изучили все уголовные дела, которые находились в производстве у Шишкиной. В их числе было уголовное дело по факту хищений денежных средств с банковских карт граждан преступным сообществом. "Один из участников этого сообщества в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве давал подробные показания, изобличающие других соучастников. В связи с этим в его адрес начали поступать угрозы физической расправы", - рассказали в СКР. В итоге вечером 17 ноября 2015 года у дома №40 по улице Бутлерова в Санкт-Петербурге двое мужчин совершили на него нападение, "причинив тяжкий вред здоровью".

На видео запечатлен мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается. Всех обладающих какой-либо информацией о нем просят обратиться к следствию по 8 (965) 288-02-02. Стоп-кадр с изображением предполагаемого преступника опубликован на официальном сайте СКР.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, исполнителем преступления является Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения, посредником - 17-летний житель Санкт-Петербурга.

Напомним, рано утром 10 октября неизвестный выстрелил в женщину, вышедшую из подъезда дома в поселке Архангельское Красногорского района. От полученного огнестрельного ранения в шею она скончалась. Потерпевшая работала старшим следователем по особо важным делам следственного управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Было возбуждено дело по статье "убийство". Позднее действия неустановленных лиц переквалифицировали на ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Следователи пришли к выводу, что убийство связано с профессиональной деятельностью Шишкиной. В СМИ появилась информация, что она вела резонансные дела, связанные с экономическими преступлениями и мошенничеством, и ранее ее уже пытались убить.

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В СКР заявили о возможной связи убийства следователя в Подмосковье с делом о хищениях с банковских карт

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Теги: Евгения Шишкина, СКР, убийство, следователь, подмосковье



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