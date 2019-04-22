Глава Нефтегазстройпрофсоюза подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Югры

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) разделяют позицию профсоюзов в развитии программ социального партнёрства и по увеличению реальной заработной платы работникам, заявила губернатор Югры Наталья Комарова во время рабочей встречи с председателем Нефтегазстройпрофсоюза (НГСП) России Александром Корчагиным. Об этом Накануне.RU сообщили в Департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Глава региона напомнила о федеральных инициативах НГСП в вопросах предоставления социальных льгот и гарантий, развития кадрового потенциала строительных, нефтегазовых компаний, которые были озвучены 16 апреля на конференции в Москве, посвященной социальному партнерству в нефтегазовой отрасли.

"Мы внимательно следим за такими инициативами и используем свои возможности для их поддержки и развития, — констатировала Комарова. — Публичное обсуждение проблем социального партнёрства в передовых отраслях российской экономики особенно востребовано в преддверии предстоящего заключения отраслевого соглашения между Нефтегазстройпрофсоюзом и общероссийским объединением работодателей на 2020-2022 годы — основополагающего документа для 1,5 миллиона работников отрасли".

Губернатор также рассказала о накопленном в Югре опыте взаимодействия региональной власти, нефтегазовых, строительных компаний и профсоюзов, в том числе в формате трёхсторонних комиссий.

"Мы готовы поделиться нашими практиками, которые в качестве предложений могут быть включены в итоговый проект отраслевого соглашения", — отметила она.

В свою очередь Корчагин рассказал, что в своём современном виде НГСП был создан 17 декабря 1990 года и действует на территории 66 субъектов РФ, из которых наиболее крупным является югорское отделение, насчитывающее свыше 235 тысяч работников. По его словам, главной миссией объединения является способствование созданию благоприятных условий для повышения уровня жизни членов профсоюза и их семей, представительство и защита профессиональных социально-трудовых практик.

По итогам встречи глава Югры и председатель НГСП подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между окружным правительством и общероссийским профессиональным союзом работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства.