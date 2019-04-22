В Сургуте перед судом предстанет сотрудник университета по обвинению в мошенничестве

Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение в отношении доцента кафедры физической культуры Сургутского государственного университета, обвиняемого в мошенничестве с использованием своего служебного положения, а также в присвоении вверенного имущества. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

По версии следствия, с 2012 года мужчина ежегодно предоставлял в бухгалтерию учебного учреждения сфальсифицированные сведения о проведённых учебно-тренировочных сборах со студентами в другом регионе РФ, на основании чего получал денежную компенсацию, которой впоследствии распорядился по своему усмотрению. Ущерб, принесённый им университету, составил свыше 1,3 млн рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.