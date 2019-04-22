В Алеппо произошел обмен девяти боевиков на сирийских заложников

Власти Сирии обменяли девять боевиков на своих граждан, удерживаемых незаконными вооруженными формированиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Обмен состоялся в Алеппо в районе населенного пункта Эль-Тадеф 22 апреля.

Обмен был организован при участии представителей Минобороны России, Турции и Ирана в рамках профильной рабочей группы, созданной по итогам Международной встречи по Сирии в Астане 22 декабря 2017 г.

"В качестве наблюдателей при обмене присутствовали представители "Общества Сирийского Арабского Красного Полумесяца" и глава офиса спецпосланника ООН Педерсена в г. Дамаске Аваа Абдал Азиз", - говорится в сообщении.