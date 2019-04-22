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Происшествия Центральный ФО

ФАС признала компанию "Samsung" виновной в координации цен на ряд техники

ФАС признала компанию Samsung виновной в координации цен на ряд моделей техники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"22 апреля 2019 года Комиссия ФАС России признала "Самсунг электроникс Рус Компани" виновной в нарушении части 5 статьи 11 закона", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 февраля ФАС сообщила о возбуждении дела против компании по результатам внеплановой выездной проверки компании, проведенной в 2018 году.

По данным ФАС, российская структура компании координировала экономическую деятельность ПАО "ВымпелКом", АО "РТК", АО "Связной Логистика", ООО "Эльдорадо", ООО "МВМ", НАО "Юлмарт", ООО "Мобайл-Логистик", АО "Технопоинт", ООО "Сеть Связной", ООО "Ситилинк", ООО "ДНС Ритейл", ООО "ТЛФ" и ООО "Открытые технологии".

"В своем стремлении извлечь максимальную выгоду при продаже своего товара через дилеров компании навязывают им цены и условия реализации, что незаконно. Мы продолжим внимательно следить за таким поведением и при обнаружении признаков нарушений примем антимонопольные меры", - сообщили в ведомстве.

Ранее ФАС неоднократно обвиняло российскую "дочку" Apple в координации цен на iPhone. Летом 2018 года служба оштрафовала LG на 2,5 млн руб. за подобные действия.

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ФАС признала компанию "Samsung" виновной в координации цен на ряд техники

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Теги: Самсунг, ФАС, смартфон, координация цен



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