На белорусском НПЗ вышло из строя оборудование "из-за российской нефти"

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) вышло из строя дорогостоящее оборудование по причине, как считают на предприятии, использования некачественной российской нефти.

Как передаёт "БелТА", речь идёт о нефти сорта Urals, обладающей повышенной коррозионной активностью из-за высокого содержания хлорорганики.

"Плохое качество перерабатываемого сырья сказалось на работе оборудования", — отметил собеседник агентства на НПЗ.

Так, 20 апреля на установке ЛК6У №2 секции С-100 выявлены пропуски теплообменных трубок воздушного холодильника ХК-105, состоящего из шести секций.

Признаки коррозионного разрушения были выявлены в результате предварительного комиссионного обследования с участием представителей концерна "Белнефтехим", ФТИ НАН Беларуси, Белорусской торгово-промышленной палаты, Мозырского отдела Гомельского областного управления Госпромнадзора и Мозырского НПЗ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, предприятие "Белнефтехим" пожаловалось на ухудшение качества российской нефти, в частности на завышенное содержание хлорорганических соединений. Позже стало известно о планах белорусского предприятия потребовать от "Транснефти" компенсацию за поставку топлива.