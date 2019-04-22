Писатель Быков надеется в скором времени "вернуться в строй"

Вышедший из комы писатель Дмитрий Быков надеется вернуться к работе в ближайшее время.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, он был госпитализирован с отёком мозга в Уфе, после чего врачи ввели его в искусственную кому. Ранее стало известно, что писатель пришёл в сознание и может разговаривать.

Обращаясь к своим читателям через свой блог в Instagram, Быков отметил, что слухи о его здоровье "сильно преувеличены".

"Страшно благодарен врачам и всем, кто писал, звонил, передавал слова поддержки, — написал он. — Надеюсь вернуться в строй как можно скорее. Спасибо! Нас ждут великие дела, не сомневайтесь!".