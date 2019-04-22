22 Апреля 2019
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Ространснадзор выявил ряд нарушений в авиакомпании S7 после авиакатастрофы в Германии

Ространснадзор выявил ряд нарушений у S7 после авиакатастрофы в Германии, передает "Интерфакс".

Такие данные содержатся в материалах "СПАРК".

Отмечается, что нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки на следующий день после катастрофы, 1 апреля. Ее проводило управление ведомства по СФО в отношении компании "Глобус" (которая летает под брендом S7).

Проверка показала, что авиакомпания допустила семь нарушений. Так, указано, что в руководстве по организации техобслуживания судов авиации общего назначения "Глобуса" "не определены полномочия специалистов по осуществлению осмотров судов". Кроме того, в упомянутом руководстве "не определен порядок применения "Листа проверки/Отчета по осмотру ВС".

Также, согласно данным Ространснадзора, в программе подготовки экипажа не указаны упражнения для "поддержания и совершенствования практических навыков при полетах ночью".

Как сообщало Накануне.RU, бизнес-джет авиакомпании "Глобус" потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Франкфурта. В результате авиакатастрофы погибли жена генерального директора авиакомпании S7, 55-летняя Наталия Филева. В 2018 году она заняла 172 место в рейтинге богатейших бизнесменов России. Ее состояние Forbes оценил в $600 млн.

Расследование происшествия будет вести международная комиссия совместно с российскими авиационными властями.

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Ространснадзор выявил ряд нарушений в авиакомпании S7 после авиакатастрофы в Германии

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Теги: Россранснадзор, СПАРК, S7



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