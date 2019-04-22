Зеленский ищет преподавателя мовы
Жена победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского Елена заявила, что ее муж ищет хорошего преподавателя мовы. Об этом она сказала "BBC Украина".
По ее словам, они свободно владеют мовой, но "одно дело, когда ты это делаешь в обычной обстановке", а другое - в политике. Она указала на Петра Порошенко, который говорит медленно и с паузами.
"Владимир тоже так может говорить, но это не его природный темп речи. Он быстро говорит. И когда начинает быстро говорить, в это время переводит, возникают задержки и появляется ощущение, что человек говорит не своим языком", - сказала она.
Зеленская добавила, что в его штабе уже говорят только на мове.
Отметим, что все президенты Украины были русскоязычными, но проводили политику насильственной украинизации. В конце 2017 года румынский представитель в ПАСЕ Виорел Ричард Бадя заявил, что второй президент Украины Леонид Кучма раньше не говорил на мове, которую киевская власть с 1992 года навязывает жителям страны.
Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе Зеленский пообещал продолжить курс на насильственную украинизацию.