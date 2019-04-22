Зеленский ищет преподавателя мовы

Жена победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского Елена заявила, что ее муж ищет хорошего преподавателя мовы. Об этом она сказала "BBC Украина".

Читайте также: Трамп поддержал Зеленского в борьбе против России

По ее словам, они свободно владеют мовой, но "одно дело, когда ты это делаешь в обычной обстановке", а другое - в политике. Она указала на Петра Порошенко, который говорит медленно и с паузами.

"Владимир тоже так может говорить, но это не его природный темп речи. Он быстро говорит. И когда начинает быстро говорить, в это время переводит, возникают задержки и появляется ощущение, что человек говорит не своим языком", - сказала она.

Зеленская добавила, что в его штабе уже говорят только на мове.

Отметим, что все президенты Украины были русскоязычными, но проводили политику насильственной украинизации. В конце 2017 года румынский представитель в ПАСЕ Виорел Ричард Бадя заявил, что второй президент Украины Леонид Кучма раньше не говорил на мове, которую киевская власть с 1992 года навязывает жителям страны.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе Зеленский пообещал продолжить курс на насильственную украинизацию.