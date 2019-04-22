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В день рассмотрения закона о "суверенном Рунете" в Совфеде отключились свет и интернет

В Совете Федерации в день рассмотрения закона о "суверенном рунете" отключились интернет-связь и свет.

Как сообщали представители пресс-службы Совфеда, сегодня заседание началось позже из-за технических неполадок в электроснабжении.

Подачу электричества восстановили спустя 10 минут, но возникли сбои в работе ряда систем, передает ТАСС.

По словам сенаторов, после перебоев с электричеством сервер загрузился не сразу, и в зале заседаний не работала техника.

Напомним, 16 апреля Госдума передала государству централизованное управление российской глобальной сетью в случае возникновения внешних "угроз". Парламентское большинство проголосовало за принятие законопроекта о "суверенном интернете" в окончательном чтении.

Депутаты из оппозиционных партий назвали очередную инициативу сенатора Андрея Клишаса ударом по свободе слова в стране и предрекли постоянные перебои в сети.

Сегодня, после того, как связь в Совфеде появилась вновь, сенаторы одобрили законопроект. Теперь он отправится на подпись президенту и вступит в силу уже в ноябре текущего года.

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В день рассмотрения закона о "суверенном Рунете" в Совфеде отключились свет и интернет

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Теги: совет федерации, суверенный рунет, интернет, свет



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