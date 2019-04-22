22 Апреля 2019
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Глава Минстроя отозвал законопроект, обременяющий нефтегазовые компании налогом для финансирования переселения жителей Крайнего Севера

Министерство строительства и ЖКХ отозвало законопроект, предполагавший введение для недропользователей налога на чистую прибыль для оплаты программы переселения жителей Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, поправки в федеральный закон "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" предполагали введение для недропользователей налога на чистую прибыль в 2%. В список плательщиков могли войти такие компании, как "Газпром", "Роснефть", "Газпром нефть", "НОВАТЭК", "ЛУКОЙЛ", "Норникель", "АЛРОСА", "Фосагро", золотодобывающие Highland Gold Mining и "Сусуманзолото". Минстрой хотел направлять собранные деньги на предоставление жилищных субсидий, право на которые имеют 191 тыс. семей, но ежегодно переселяется порядка 2,5 тыс. Поступления в бюджет от нового сбора могли составить порядка 60 млрд руб. в год.

Пресс-секретарь главы минстроя Владимира Якушева Ольга Фролова рассказала Накануне.RU, что законопроект отозван.

"Якушев в своём выступлении сообщил о том, что министерство снимет законопроект с обсуждения и вернёт его на доработку. Публикация произошла по технической ошибке, документ не обсуждали. Он будет опубликован вновь после обсуждения и учёта всех мнений", - сообщила Фролова.

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Глава Минстроя отозвал законопроект, обременяющий нефтегазовые компании налогом для финансирования переселения жителей Крайнего Севера

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Теги: налог, программа переселения, министерство строительства



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