22 Апреля 2019
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Наука и техника Свердловская область

Высокинский поддержал идею создания музея космоса в Екатеринбурге

Сегодня глава Екатеринбурга Александр Высокинский встретился с космонавтом Сергеем Прокопьевым - первым екатеринбуржцем, побывавшим в открытом космосе. Обсуждалось создание в уральской столице музея космоса.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, Высокинский эту идею поддержал и предложил проработать несколько возможных вариантов для размещения музея. В конце встречи Прокопьев вручил мэру флаг с изображением герба Екатеринбурга - тот самый, который побывал на МКС и на фоне которого космонавт записывал несколько видеообращений для екатеринбуржцев.

На флаге также оставили свои автографы все члены экипажа, которые были в экспедиции вместе с Сергеем Прокопьевым.

Напомним, ранее уральский космонавт заявил о готовности предоставить свои личные вещи для будущего музея - например, перчатки, шлемофоны и многое другое.

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Высокинский поддержал идею создания музея космоса в Екатеринбурге

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Теги: Высокинский, музей космоса, Екатеринбург



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Ранее 12.04.2019 10:05 Мск Уральский космонавт Сергей Прокопьев поддержал создание в Екатеринбурге специализированного музея

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