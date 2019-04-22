Высокинский поддержал идею создания музея космоса в Екатеринбурге

Сегодня глава Екатеринбурга Александр Высокинский встретился с космонавтом Сергеем Прокопьевым - первым екатеринбуржцем, побывавшим в открытом космосе. Обсуждалось создание в уральской столице музея космоса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, Высокинский эту идею поддержал и предложил проработать несколько возможных вариантов для размещения музея. В конце встречи Прокопьев вручил мэру флаг с изображением герба Екатеринбурга - тот самый, который побывал на МКС и на фоне которого космонавт записывал несколько видеообращений для екатеринбуржцев.

На флаге также оставили свои автографы все члены экипажа, которые были в экспедиции вместе с Сергеем Прокопьевым.

Напомним, ранее уральский космонавт заявил о готовности предоставить свои личные вещи для будущего музея - например, перчатки, шлемофоны и многое другое.