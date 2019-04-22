На праймериз "Единой России" заявился бывший директор ЦПКиО им. Маяковского

Свердловский региональный оргкомитет по проведению праймериз "Единой России" зарегистрировал нового участника предварительного голосования на выборы разных уровней.

Как сообщили Накануне.RU в исполкоме партии, новым участником по довыборам в Государственную думу (по Серовскому округу) и в Законодательное собрание Свердловской области (по Орджоникидзевскому округу Екатеринбурга) стал Владимир Черменинов. В анкете кандидат указал, что является пенсионером, а также председателем благотворительного фонда "Ветераны органов внутренних дел". В региональном отделении "Единой России" пояснили, что заявка кандидата на участие сразу в нескольких выборных процедурах не противоречит регламенту предварительного голосования.

Напомним, что Черемининов уже выдвигался кандидатом на выборах в региональный парламент в 2016 году. Но больше он известен как директор ЦПКиО им. Маяковского – это место он занимал до прихода Романа Шадрина. Именно Черемининов тогда пытался "сдать" главу управления культуры Екатеринбурга Татьяну Ярошевскую, обвиняя чиновницу в злоупотреблении полномочиями.

Как ранее сообщало Накануне.RU, участниками предварительного голосования "ЕР" по довыборам в Госдуму РФ уже зарегистрированы Сергей Липанин - заместитель генерального директора по работе с государственными структурами в ООО "Агрофирма "Ариант" (предприятие с "пропиской" в Челябинской области); Станислав Масоров - председатель молодёжного парламента Свердловской области, активист "Молодой гвардии "ЕР"; Артём Николаев - член координационного совета, руководитель Свердловского регионального отделения МГЕР; Антон Шипулин - биатлонист, Олимпийский чемпион.

На довыборах в областной парламент в праймериз намерены участвовать депутат думы Екатеринбурга Владимир Смирнов, безработный Вячеслав Бисеров; педагог-психолог Мария Харисова и сердечно-сосудистый хирург Андрей Шерстобитов.