22 Апреля 2019
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Политика Свердловская область Уральский ФО

На праймериз "Единой России" заявился бывший директор ЦПКиО им. Маяковского

Свердловский региональный оргкомитет по проведению праймериз "Единой России" зарегистрировал нового участника предварительного голосования на выборы разных уровней.

Как сообщили Накануне.RU в исполкоме партии, новым участником по довыборам в Государственную думу (по Серовскому округу) и в Законодательное собрание Свердловской области (по Орджоникидзевскому округу Екатеринбурга) стал Владимир Черменинов. В анкете кандидат указал, что является пенсионером, а также председателем благотворительного фонда "Ветераны органов внутренних дел". В региональном отделении "Единой России" пояснили, что заявка кандидата на участие сразу в нескольких выборных процедурах не противоречит регламенту предварительного голосования.

Напомним, что Черемининов уже выдвигался кандидатом на выборах в региональный парламент в 2016 году. Но больше он известен как директор ЦПКиО им. Маяковского – это место он занимал до прихода Романа Шадрина. Именно Черемининов тогда пытался "сдать" главу управления культуры Екатеринбурга Татьяну Ярошевскую, обвиняя чиновницу в злоупотреблении полномочиями.

Как ранее сообщало Накануне.RU, участниками предварительного голосования "ЕР" по довыборам в Госдуму РФ уже зарегистрированы Сергей Липанин - заместитель генерального директора по работе с государственными структурами в ООО "Агрофирма "Ариант" (предприятие с "пропиской" в Челябинской области); Станислав Масоров - председатель молодёжного парламента Свердловской области, активист "Молодой гвардии "ЕР"; Артём Николаев - член координационного совета, руководитель Свердловского регионального отделения МГЕР; Антон Шипулин - биатлонист, Олимпийский чемпион.

На довыборах в областной парламент в праймериз намерены участвовать депутат думы Екатеринбурга Владимир Смирнов, безработный Вячеслав Бисеров; педагог-психолог Мария Харисова и сердечно-сосудистый хирург Андрей Шерстобитов.

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На праймериз "Единой России" заявился бывший директор ЦПКиО им. Маяковского

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Теги: Единая Россия, праймериз, Госдума, Заксобрание, Владимир Черменинов



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