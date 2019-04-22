Ещё одна компания свердловского депутата Серебренникова может стать банкротом

В Екатеринбурге ещё одна компания депутата ЗакСО Александра Серебренникова может стать банкротом. Как сообщается в картотеке дел арбитражного суда Свердловской области, под ударом компания "Гранит – XXI век", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Признать компанию банкротом хочет другая организация "Мега-Строй". Сумма иска более 3,4 млн руб. Иск находится на стадии рассмотрения судом.

Напомним, что ранее арбитражный суд Свердловской области признал банкротом ООО "Группа компаний "Радуга", владельцем которой является депутат ЗакСО Александр Серебренников. В отношении компании открыто конкурсное производство.

Ранее суд наложил арест на недвижимое имущество депутата. Добавим, что иск о банкротстве компании депутата подал совладелец "Атриум Палас Отеля" Владимир Титов.