Ещё одна компания свердловского депутата Серебренникова может стать банкротом

22 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Интернет-президент Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

Ещё одна компания свердловского депутата Серебренникова может стать банкротом

В Екатеринбурге ещё одна компания депутата ЗакСО Александра Серебренникова может стать банкротом. Как сообщается в картотеке дел арбитражного суда Свердловской области, под ударом компания "Гранит – XXI век", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Признать компанию банкротом хочет другая организация "Мега-Строй". Сумма иска более 3,4 млн руб. Иск находится на стадии рассмотрения судом.

Напомним, что ранее арбитражный суд Свердловской области признал банкротом ООО "Группа компаний "Радуга", владельцем которой является депутат ЗакСО Александр Серебренников. В отношении компании открыто конкурсное производство.

Ранее суд наложил арест на недвижимое имущество депутата. Добавим, что иск о банкротстве компании депутата подал совладелец "Атриум Палас Отеля" Владимир Титов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Ещё одна компания свердловского депутата Серебренникова может стать банкротом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Александр Серебренников, суд, арест имущества, банкрот



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.04.2019 12:44 Мск Свердловский арбитражный суд признал компанию депутата Серебренникова банкротом

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 3668

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети