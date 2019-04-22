В Нижневартовске проверят работу систем звукового оповещения: жителей просят не паниковать

В Нижневартовске с 23 по 26 апреля будет проходить проверка системы звукового оповещения населения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

По информации администрации, ориентировочное время проверки звукового оповещения с 9.00 до 17.00. Проводить проверку будут неоднократно, в течение рабочего дня.

Вартовчан при этом просят сохранять спокойствие и заниматься привычными делами. В мэрии отмечают, что проверка проводится в плановом режиме в рамках годового технического обслуживания оборудования территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

Сигнал сирены, название которого "Внимание всем!" служит для привлечения внимания граждан в случае возникновения ЧС.