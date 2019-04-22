Защита экс-главы Сургута просит вернуть "песочное" уголовное дело в прокуратуру

В Сургуте началось рассмотрение уголовного дела бывшего главы города Дмитрия Попова. Его защитник подал ходатайство о возвращении дела в прокуратуру, сообщила Накануне.RU помощник председателя городского суда Лада Морозова.

По её словам, защита мотивировала ходатайство тем, что в деле не полностью представлены материалы. Удовлетворит судья его или нет, станет известно завтра – заседание начнётся в 14.00. Если защите откажут, процесс продолжится предъявлением обвинения.

Напомним, прокуратура Югры в интересах Сургута обратилась в арбитраж с иском к городскому сельхозпредприятию "Северное" и "Компании "КС". В нем она требовала признать недействительной сделку о продаже муниципальной собственности – строительного песка – в результате которой компания приобрела более 800 тыс. "кубов" песка по заниженной стоимости (44,5 руб. за 1 куб. м). При этом организация не выплатила в полном объеме его стоимость, впоследствии реализовав песок по 100 руб. за 1 куб. м. По факту этой сделки возбуждено уголовное дело, в котором фигурирует экс-мэр экономической столицы Югры. Попов, полагают сотрудники Следственного комитета, превысил свои полномочия, незаконно согласовав этот договор, не оценив его рыночную стоимость. Это дело, по которому Попов изначально проходил свидетелем, стало причиной отставки чиновника в мае 2016 г.