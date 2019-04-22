22 Апреля 2019
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Политика В России Украина

В Кремле назвали преждевременным вопрос о поздравлениях Зеленскому

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что преждевременно направлять поздравления Владимира Путина победившему на украинских выборах Владимиру Зеленскому.

В Кремле отметили, что пока еще нет официальных результатов выборов.

По словам Пескова, говорить о возможности совместной работы президентов также рано. "Cудить можно будет только по конкретным делам", - цитирует его "Интерфакс".

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского совета Дональд Туск поздравили победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского.

Европейские политики заявили, что Зеленский может рассчитывать на "прочную поддержку Украины на пути реформ со стороны ЕС", включая все те сферы, в которых ранее провалился Петр Порошенко.

Президент США Дональд Трамп пообещал поддерживать Зеленского в борьбе против России.

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В Кремле назвали преждевременным вопрос о поздравлениях Зеленскому

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Теги: дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский



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