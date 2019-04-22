Историческое здание в центре Челябинска продали за 1,5 млн рублей

Состоялся повторный конкурс по продаже объекта культурного наследия "Дом одноэтажный деревянный А.А. Агрова - И.П. Кузнецова" в центре Челябинска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минимущества.

На покупку претендовали два заявителя. Победителем признан Навасардян Арман Эдвардович. Он выкупит здание за 1,5 млн рублей.

Победителю предстоит до 31 мая 2020 года выполнить работы по восстановлению здания.

Напомним, здание XIX века постройки общей площадью 407 кв. м. располагается по адресу улица Цвиллинга, 8, напротив ТРК "Куба". Сейчас здание находится в неудовлетворительном состоянии.

Его дважды пытались продать на аукционе, которые были признаны несостоявшимися. В 2018 году здание получило статус объекта культурного наследия регионального значения. В 2019 году его выставили на продажу с начальной ценой в 1 руб.

На покупку объекта претендовали 11 заявителей. Победителем стал индивидуальный предприниматель Михаил Мерзляков. Он предложил за объект культурного наследия 3 млн руб.

Однако позже предприниматель отказался от выполнения обязательств по договору.