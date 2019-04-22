На придорожную гостиницу на челябинской трассе М-5 напала банда вымогателей

На одну из гостиниц на трассе М-5 на Южном Урале напали вымогатели.

Как рассказал Накануне.RU байкер из Екатеринбурга Дмитрий, они путешествовали вместе с женой на мотоцикле и остановились на ночь в одной из гостиниц на трассе М-5 в Челябинской области. Однако поспать нормально никому не удалось - около 2 часов ночи на гостиницу напали.

По словам Дмитрия, злоумышленники пытались вымогать деньги у постояльцев и водителей фур, но персонал вызвал полицию и группу быстрого реагирования. В итоге нападавших удалось задержать, однако те повредили стоявший у придорожного отеля транспорт: так, на байке Дмитрия оказался сломан стартер, разбиты передние и задние поворотные сигналы, фара, поцарапан бензобак и выведен из строя карбюратор.

Сам мотоцикл опрокинули на бок - по всей вероятности, его пытались угнать. Кроме этого, налетчики повредили одну машину, нескольким фурам разбили зеркала заднего вида, а одной "Газели" выбили стекло.

Сейчас, по словам екатеринбуржца, в обстоятельствах разбираются правоохранители: уже установлено, что преступление было совершено местными жителями. Также он отметил, что в гостинице пошли пострадавшим навстречу и пообещали возместить причиненный ущерб.