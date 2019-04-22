22 Апреля 2019
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Общество В России

Приятель и коллега Зеленского Павел Деревянко задумался о выдвижении в президенты в России

Российский актер Павел Деревянко (42) намекнул на свои президентские амбиции.
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По словам звезды, на это его вдохновила победа друга и коллеги Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине.

В Instagram Деревянко пишет: "Успех моего старого товарища Владимира Зеленского, ставшего новым президентом прекрасной Украины (с чем мы его поздравляем с огромной силой) вдохновил меня на новые подвиги Надо баллотироваться и выдвигаться, а..!? С приветом от продюсеров, предложивших сняться в новом сериале..". Тут же он поставил хэштеги "Пабло в президенты", "не, ну а че" и "Слуга народа".

Кстати, как у Зеленского все начиналось с пародий на Порошенко, так и у Деревянко в активе есть роль мэра – в довольно успешном сериале "Домашний арест".

В комментариях сразу объявились поклонники, которые выразили готовность проголосовать за Деревянко на выборах любого уровня.

Ну а пока Деревянко будет занят в съемках нового сериала "Дылды", где сыграет "тренера, сексиста и бабника", воспитывающего команду юных волейболисток.

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Приятель и коллега Зеленского Павел Деревянко задумался о выдвижении в президенты в России

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Теги: павел деревянко, выборы президента, владимир зеленский



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