22 Апреля 2019
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Наука и техника Приволжский ФО Пермский край

Авиационный турбореактивный двигатель ПД-14 доработают: увеличат ресурс двигателя и его надежность

Тендер на доработку двигателя ПД-14 объявило российское Министерство промышленности. Предельная стоимость работ составляет более 12 млрд руб., а завершить их должны не позднее 12 декабря 2021 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

Специалистам предстоит увеличить ресурс двигателя и его надежность, а также улучшить характеристики в эксплуатации. Работы по улучшению двигателя будут проводиться с целью его международной сертификации в Европейском агентстве по безопасности.

Гендиректор Всероссийского НИИ Авиационных материалов Евгений Каблов в интервью "Российской газете" сообщил, что изобретенный пермскими инженерами двигатель ПД-14 ляжет в основу для более мощных двигателей, отвечающих европейским стандартам качества.

"Уже не на четырнадцать тонн, как у ПД-14, а на восемнадцать и больше. Это открывает для России возможность создать большую линейку газотурбинных двигателей", - подчеркнул Евгений Каблов.

ПД-14, двигатель(2019)|Фото: Правительство Пермского края

Как сообщало Накануне.RU, авиационный турбореактивный двигатель ПД-14 предназначен для перспективного семейства ближне-среднемагистральных самолетов МС-21 (150-220 пассажирских мест). Разработка обеспечит снижение удельного расхода топлива на крейсерском режиме на 15%.

18 октября стало известно, новый авиационный двигатель получил от Росавиации сертификат типа, что подтверждает готовность ПД-14 к эксплуатации.

Отметим, что выступая перед Совфедом, губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что пермское двигателестроение является брендом региона и гордостью страны. По словам главы региона, основной задачей краевых властей является обеспечение кооперации госкорпораций и пермских предприятий.

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Авиационный турбореактивный двигатель ПД-14 доработают: увеличат ресурс двигателя и его надежность

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Теги: ПД-14, двигатель, Евгений Каблов, авиация



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