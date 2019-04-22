22 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Генпрокуратура Украины вызвала на допрос чиновников администрации Порошенко и экс-главу НБУ

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызвала для вручения подозрений и допроса экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву. Об этом сообщается на сайте ГПУ.
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Напомним, как сообщало Накануне.RU, о подозрениях было объявлено еще перед первым туром. Тогда их пытались оспорить, и дело застопорилось. На нынешних документах указано, что они были подписаны еще 18 апреля, однако об этом стало известно только после поражения на выборах Петра Порошенко.

Гонтарева, Ложкин и Филатов подозреваются в масштабных хищениях на миллиарды гривен путем финансовых махинаций. Их вызывают на 23 и 25 апреля.

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Генпрокуратура Украины вызвала на допрос чиновников администрации Порошенко и экс-главу НБУ

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, Владимир Зеленский



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