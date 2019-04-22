Москвич из окна квартиры расстрелял детскую площадку: есть пострадавшие

Мужчина открыл стрельбу по подросткам на северо-западе Москвы. Он задержан, возбуждено дело.

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Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, все случилось днем 20 апреля у дома по улице Расплетина: мужчина из окна квартиры произвел несколько выстрелов из пневматического оружия в сторону детской площадки, на которой в тот момент было не менее шести детей. В результате двое из них получили травмы. Пострадавшим была незамедлительно оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В тот же день по подозрению был задержан 39-летний житель столицы. Возбуждено дело по статье УК РФ "Хулиганство с применением оружия". В самое ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Москве сотрудница полиции случайно выстрелила в себя из пистолета.