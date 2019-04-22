Команда Кусто: Препятствий для выпуска косаток и белух из "китовой тюрьмы" нет

Эксперты команды Жана-Мишеля Кусто передали в Минприроды РФ предварительный отчет с рекомендациями, в котором говорится, что препятствий для выпуска косаток и белух из бухты Средняя в Приморье нет.

Об этом сообщил РИА Новости один из троих российских участников команды Кусто Григорий Цидулко. Он добавил, что пока обратной связи от госорганов нет.

По предварительным данным, итоговый консилиум, где будет рассмотрен отчет ученых, ожидается 25 апреля во ВНИРО в Москве.

Группа российских и иностранных экспертов работала в бухте в начале апреля. Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявлял, что ближайшим летом узниц "китовой тюрьмы" нужно выпустить на свободу.

Пока же для белух и косаток в "китовой тюрьме" расширят вольеры. Один понтон позволит отсадить 15 белух - по пять в каждую из трех секций. Также будет установлен еще один вольер для косаток.

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни белух и косаток поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. Животные содержатся в ужасных условиях в вольерах в бухте Средняя. Спасать узников "китовой тюрьмы" вызывались Леонардо Ди Каприо и Жан-Мишель Кусто.