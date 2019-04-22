В сети обсуждают новый откровенный костюм Евгении Медведевой из розового латекса

Российские фигуристки становятся все откровеннее: то Лиза Туктамышева устроит настоящий стриптиз во время показательного выступления, то Александра Степанова в причудливом бюстье выйдет на страстный танец. И вот мода докатилась до Евгении Медведевой. Бронзовый призер Чемпионата мира по фигурному катанию этого года сейчас выступает с шоу в Южной Корее. Девушка представила новый показательный номер под песню Арианы Гранде "7 rings". Собственно, костюм Жени имитирует розовый наряд Арианы в клипе на эту песню: высокие гольфы-чулки, маленькая юбочка, кроп-топ, обнажающий живот и шубка из искусственного меха. Плюс волосы, забранные в высокий "конский" хвост и, как обычно, яркий макияж. Как и у Гранде в клипе, образ получился провокационный и даже вульгарный. И пользователи поспешили высказать это Евгении в комментариях в Instagram.

Медведеву обсуждение ее костюма задело, поэтому она опубликовала еще одну фотографию в этом костюме и написала: "Конкурс на самый жёсткий коммент. Раунд". И хейтеры стесняться не стали. "Барби в теле" – пожалуй, самый мягкий вариант из того, что написали "на конкурс". Многие вспомнили про Туктамышеву, которая за свое раздевание тоже получила "на орехи": "Туктамышева : пост сдал. Медведева : пост принял".

В какой-то момент поклонники выяснили, что от Медведевой (по ошибке или намеренно) отписалась ее вечная соперница Алина Загитова. И посыпались комментарии: " Когда узнала, что от тебя отписалась Загитова и теперь можно устроить 18+ тусу".